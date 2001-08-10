Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Запуск тестового режима приложения "Аленький цветочек" запланирован на сентябрь этого года. Для его создания в рамках гранта ученики и наставники детского технопарка проделали большую работу. Приложение может стать дополнением к прогулкам, повышая уровень знаний о редких растениях и прививая бережное отношение к окружающей среде, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для тестового запуска кванторианцы прошли курс по ботанической иллюстрации, разработанный педагогами совместно с художницей-графиком Ириной Голубевой из Москвы, которая является руководителем Ассоциации содействия развитию культуры и искусства "Творческий союз".

Ученики курса нарисовали уникальный набор иллюстраций с изображением краснокнижных растений Сахалина. Лучшие работы будут представлены на выставке "Исчезающая красота России" и войдут в окончательную версию приложения.

Следующим этапом стал образовательный курс по графическому дизайну для мобильных приложений. Этот курс прошел под руководством главного эксперта по компетенции графический дизайн чемпионатов Обелимпикс, WordSkills и Профессионалы (юниоры) - Виктории Светличной.

Так был разработан дизайн приложения "Аленький цветочек", который включил иконку приложения, раскадровку всех окон приложения с использованием 37 отобранных изображений растений, карту навигации по 3 рабочим локациям, дизайн кнопок приложения и авторские элементы оформления.

Первоначально локацией для использования данного приложения был ботанический сад. С развитием туристического кластера в регионе было принято решение расширить географию и продуктивно использовать приложение "Аленький цветочек" в разных локациях.

В стенах детского технопарка для работы объединились дети и взрослые, увлекающиеся совершенно разными направлениями - айти, иллюстрация, дизайн - и теперь результатом работы станет реальный проект для островитян.

Реализация проекта проходит в рамках гранта правительства Сахалинской области совместно с партнерами - сахалинской региональной общественной организацией "Землячество Бурятии Байкал".