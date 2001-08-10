С начала года в Южно-Сахалинске уже преобразились свыше 800 подъездов жилых домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается реализация партийного проекта «Наш двор. Наш подъезд», инициированного главой региона. В его рамках активные южносахалинцы преображают места общего пользования в многоквартирных домах, используя средства гранта.

В 2023 году в мэрии проведено уже несколько этапов конкурса по предоставлению грантов. Одобрены 66 заявок. Часть проектов по благоустройству мест общего пользования сейчас в активной стадии реализации.

- Большинство выбирает благоустройство самого подъезда - это, к примеру, художественная роспись, замена почтовых ящиков, установка информационных стендов. Также можно направить средства на обустройство придомовой территории, установку лавочек, урн, скамеек. Завоз грунта и посадка цветов тоже популярны. Некоторые проекты очень оригинальны. К примеру, по одному из них будет обустроена велопарковка под лестницей в подъезде. В целом, важно, что все активисты получают возможность сделать свое проживание более комфортным, - отметил директор департамента городского хозяйства администрации Евгений Золотов.

Так, преображение коснулось подъезда дома № 35а по ул. Долинской.

- О проекте «Наш двор. Наш подъезд» мы узнали от нашего депутата Сергея Дубова. Решили попробовать, нам помогли с проектом. Работы сейчас еще в процессе, все завершим к концу сентября. Пока что поработал художник на первом этаже. Художественная роспись на морскую тематику - основная задумка нашего проекта. Еще предстоит высадить в кашпо цветы, разместить картины и информационные стенды, - делится жительница дома Екатерина Демкина.

У самого подъезда разбиты клумбы,территория ухожена. Это всё старания местных жителей. Помощь и поддержку им оказывают депутат по округу и управляющая компания ООО «ЖЭУ-14».

- Участие в таком проекте для нас это тоже новый опыт. Со всеми грантополучателями нашего округа, пока их 11 человек, проходим все этапы - от разработки проекта и подачи заявки до реализации. Совместная работа заинтересованных лиц дает такие прекрасные результаты. Уверена, что многие жители, оценив, как уютно и комфортно становится в подъездах и около них, тоже решат поучаствовать в проекте, - комментирует помощник депутата Елена Климачева.

По вопросам участия в грантовом проекте горожане могут обращаться в департамент городского хозяйства по тел: 300-469 (доб. от 1 до 9), а также по адресу пр. Мира, 64а. Ознакомиться с материалами можно в разделе «Городское хозяйство» на сайте мэрии.

Напомним, в 2023 году администрация Южно-Сахалинска присоединилась к новому проекту «Наш двор. Наш подъезд», инициированному секретарем регионального отделения партии «Единая Россия», губернатором области Валерием Лимаренко. На уровне муниципалитета проект поддержан мэром Сергеем Надсадиным.

Масштабная работа по преображению мест общего пользования в многоквартирных домах продолжается. Всего в 2023 году в Южно-Сахалинске в порядок планируют отремонтировать 2000 подъездов. Уже приведены в порядок 807.

Работы ведутся по нескольким направлениям, кроме ремонта за счет субсидий из областного и местного бюджетов это предусмотренные управляющими компаниями мероприятия в рамках тарифа за содержание и ремонт мест общего пользования, а также благоустройство силами жителей, волонтеров и УК при поддержке городских депутатов, грантовые мероприятия.