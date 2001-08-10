В День города южносахалинцы создадут Царь-букет из 300 цветочных композиций

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске активно идет подготовка к празднованию 141-летия города. 2 сентября жителей и гостей города ждет "Фестиваль фестивалей", который будет проходить с 11.00 до 17.00. Многие мероприятия пройдут в областном центре впервые, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В этом году День города будет ознаменован открытием после благоустройства участка набережной реки Рогатка. 2 сентября жители и гости областного центра смогут не только прогуляться по обновленной территории, но и принять участие в создании красочного арт-объекта - "Царь-букет". Как рассказала организатор мероприятия, художественный руководитель ЦНК "Радуга" Любовь Позднякова, масштабную композицию соберут из 300 небольших горшочков.

Участникам предоставят все необходимое для творчества, вместе с тем, по желанию горожане могут использовать цветы, принесенные с собой. Основам составления букета гостей обучат сотрудники ЦНК "Радуга".

- Приглашаем присоединиться к большому празднику и сделать наш город в день его рождения еще красивее. Приходите на фестиваль семьями, вместе с детьми. Будет очень интересно, - сказала Любовь Позднякова.

Здесь же, на набережной Рогатки, развернется выставка картин сахалинских художников. Все, кто хочет попробовать себя в изобразительном искусстве, смогут принять участие в творческих мастер-классах. В том числе будет организован пленэр, на котором гостям предложат запечатлеть виды обновленной набережной.

Яркая насыщенная событиями программа в День города ждет посетителей городского парка. Одна из площадок - "Фестиваль на воде" - будет работать на озере Верхнем, в рамках которой жителей и гостей города также ждет много зрелищных и увлекательных мероприятий. Это показательное выступление парусной регаты, заплыв на скорость на сап-бордах, мастер-класс по управлению сап-бордом.

Кульминацией большого праздника станет конкурс самодельных плавательных средств.

- Можно соорудить плавательное средство из пенопласта, пластиковых бутылок, взять за основу надувной лодку, матрас, сап-борд, и украсить его. Всё зависит от фантазии участника. Приглашаем присоединиться к конкурсу городские организации и реализовать задумку, используя символику компании, - рассказала специалист по связям с общественностью городского парка Ирина Мосиенко.

Чтобы подать заявку на участие конкурсе и узнать дополнительную информацию о конкурсе, необходимо обратиться по телефону 72-45-75. Положение о конкурсе также размещено на сайте городского парка.

Напомним, со 2 по 9 сентября в рамках празднования Дня города в Южно-Сахалинске будут проходить концерты, спортивные показательные выступления, игры, выставки, конкурсы, фестивали охватят множество площадок на территориях городского парка культуры и отдыха им Ю.А.Гагарина, дома культуры "Родина", скверов Рудановского, Невельского и Крузенштерна, а также обновленном участке набережной реки Рогатки.

С программой праздничных можно будет ознакомиться на сайте администрации Южно-Сахалинска (ее разместят в ближайшее время), анонсы также появятся в соцсетях мэрии и телеграмм-канале "Официальный Южный".