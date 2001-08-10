Военнослужащие на Сахалине учатся эвакуировать раненых

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими, призванными на военную службу в ходе весеннего призыва 2023 года, на территории мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) организованы занятия по оказанию первой медицинской помощи и эвакуации условно раненого, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Согласно поставленной задаче боевой двойке предстояло обнаружить «раненого» бойца, оценить характер его ранения, оказать первую медицинскую помощь с применением кровеостанавливающего жгута и подготовить его к эвакуации в безопасную зону.

В это же время, один из военнослужащих обеспечивал огневое прикрытие эвакуации, в ходе которого военнослужащим предстояло преодолеть порядка 100 метров полосы препятствий под огнём «противника».

При этом опытные инструкторы оценивали как уровень огневой подготовки военнослужащих по призыву, так и качество оказания первой медицинской помощи и соблюдения правил эвакуации раненого.

Главной целью занятий является освоение личным составом мотострелковых подразделений методики оказания первой медицинской помощи и эвакуации условно раненного товарища в безопасную зону.