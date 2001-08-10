Три пятиэтажки для переселенцев из аварийного жилья возводят в Поронайске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Из аварийного и отслужившего свой срок - в новое, комфортное и современное. В Поронайском городском округе продолжается реализация программы по переселению из аварийного жилфонда. Поручение о ее запуске дал Президент Владимир Путин. Благодаря поддержке федерального центра и Правительства Сахалинской области с 2013 года в новое комфортное жилье переехали около 1600 поронайских семей. В этом году новоселье справят 168 семей из Поронайска и села Майское.
Работы на строительных площадках Поронайска кипят с весны. Сахалинская строительная компания ООО «Сахкомстрой» занимается возведением трех пятиэтажных домов районном центре. Два 60-ти квартирных дома появятся по улице Совхозной, один 30-ти квартирный – по улице 40 лет ВЛКСМ. Сейчас строители наращивают темпы – возводятся коробки домов, на одной из строительных площадок приступили к работам по гидроизоляции фундамента. На очереди – крыша.
Как отмечают специалисты Департамента муниципального заказа, которые регулярно инспектируют ход работ, дома строят по современным технологиям. В них оборудуют приборы учета, системы вентиляции, входные группы и подъезды будут адаптированы для маломобильных граждан. Во дворе обустроят парковку для автомобилей и детскую площадку. Что касается самих квартир, то их планируют сдать полностью готовыми принять своих жильцов. Внутренняя отделка, обои, натяжные потолки, на полу линолеум, в санузлах керамическая плитка, сантехника, электрическая плита и водонагреватель.
- За период действия программы по переселению из аварийного жилого фонда было построено свыше 84 тысяч квадратных метров жилья, это 1599 квартир. Поронайский район отличается тем, что мы строим жилье не только в районном центре, но и сельских населенных пунктах. В 2020 году было сдано 10 квартир в двухквартирных домах в Малиновке, в 2022 году – 24 квартиры в селе Гастелло. В этом году завершается стройка в селе Майское. Этой осенью новые квартиры там получат 18 семей, - рассказал мэр Поронайского городского округа Антон Карпуков.
Отметим, что программа по переселению из аварийного жилья успешно реализуется на территории всей Сахалинской области. По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко регион досрочно завершил программу, расселения жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Это позволило области претендовать на дополнительную федеральную поддержку.
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