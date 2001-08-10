11:03, | Новости общества Сахалина и Курил
Банки повышают ставки по накопительным счетам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 22 августа ВТБ улучшил условия по рублевым накопительным счетам «Сейф» и «Копилка». Максимальная ставка для новых клиентов увеличилась на 2 процентных пункта.
Повышенная ставка действует в течение первых трех месяцев для клиентов, впервые открывающие накопительный счет «Сейф» или «Копилка», на остаток на счете до 1 млн рублей. С четвертого месяца и далее, а также при открытии последующих счетов, сумме остатка 1 млн рублей и более, доходность будет на уровне базовой ставки. Открыть накопительный счет клиенты могут как дистанционно – в банкоматах и ВТБ-Онлайн, так и в офисах банка.
«Внеочередное решение регулятора о повышении ключевой ставки стало для россиян выгодной возможностью разместить свои сбережения в банках под высокий процент. На прошлой неделе ВТБ одним из первых на рынке предложил улучшенные условия по всей своей линейке рублевых вкладов, а с сегодняшнего дня мы повышаем ставки по накопительным счетам. Воспользоваться ими в ВТБ теперь могут и клиенты, готовые разместить средства на долгий срок, и те, кому важно иметь оперативный доступ к своим деньгам», – прокомментировала < strong>начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.
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Новости общества Сахалина и Курил
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