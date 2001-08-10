В Южно-Сахалинске закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной между домами №27 и №29

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжаются работы по текущему содержанию улично-дорожной сети. В ночь на 23 августа было задействовано 44 единицы техники. Днем к уборке дорог, тротуаров, автобусных карманов привлечены 108 спецмашин и 136 человек.

Сегодня днем в районе пересечения улиц Ленина и Украинской будут проводиться работы по устройству понижающих бордюров; на ул. Ленина на участке пр. Победы до ул. Пограничной - работы по обустройству «плавающих» люков; на протяжении всего пр. Мира - ямочный ремонт, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Продолжается обустройство тротуаров на ул. Красной. Работы планируется завершить в начале сентября. Также к ремонтным работам пешеходной зоны приступили на ул. Комсомольской в районе дома №263 и по ул. Южно-Сахалинской в районе восточной гимназии. Мероприятия ведутся без ограничения движения для автотранспорта.

На ул. Крайней на участке от ул. Долинской до пр. Мира продолжается замена дорожного полотна, бордюров, обустройство тротуаров. Работы ведутся с частичными ограничениями. Окончание работ запланировано на начало сентября.

В связи с работами на ул. Комсомольской по строительству инженерных сетей для будущего Центра водных видов спорта движение транспорта временно осуществляется по двум полосам. Ограничения продлятся до 15 сентября.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной между домами №27 и №29 до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса №34, который двигается по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Ограничения продлятся ориентировочно до 18 сентября.

На ул. Ленина на участке от ул. Карла Маркса до пр. Победы ведутся работы по обустройству ливневой канализации, устройству смотровых колодцев и прокладке труб. Работы стартовали от перекрестка Ленина-Победы в сторону ул. Поповича. До конца лета дорожники будут перекрывать 50-метровые фрагменты, объезд организован по оставшимся полосам.

Продолжается капитальный ремонт ул. Фабричной на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской и от ул. Комсомольской до пер. Озерного. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. На период ремонта в переулке Озерном организовано двухстороннее движение. Завершатся работы до конца сентября.

В связи со строительством детской поликлиники до 27 октября закрыт участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.

Для работ по линии Сахалинской коммунальной компании до 24 августа закрыт для движения участок ул. Крайней. Специалисты СКК проводят ремонтные работы восточнее пересечения улиц Крайней и Физкультурной. Проезд будет возможен вдоль дома №1А по ул.Физкультурной.

Участок ул. Бумажной в районе дома 20А/1 будет закрыт для проезда с вечера 28 августа до утра 31 августа. Ограничение проезда вводится в связи с ремонтом инженерных сетей.

С 5 по 9 сентября будет перекрыта ул. Тихая в районе дома 75. Здесь будут вестись работы по подключению к сети канализации. Объезд возможен по ул. Южно-сахалинской и Западной.

По информации управления Сахалинавтодор, на участке автомобильной дороги юго-западный объезд Южно-Сахалинска на км 4+797 ведутся работы по ремонту моста через реку Сусуя. Проезд может быть затруднен, движение по одной полосе. Работы планируют завершить до конца августа.

Автомобилистов просят учитывать информацию о данных ограничениях при составлении маршрутов передвижения.