Тихоокеанское
информационное агентство
23 Августа 2023
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Свежую горбушу будут продавать 23 августа в Южно-Сахалинске у ТЦ "Янтарь"
08:49, | Новости общества Сахалина и Курил

Свежую горбушу будут продавать 23 августа в Южно-Сахалинске у ТЦ "Янтарь"

Свежую горбушу будут продавать 23 августа в Южно-Сахалинске у ТЦ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Свежую горбушу 23 августа можно приобрести в Южно-Сахалинске около "Янтаря", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля будет осуществляться с 10.00 по адресу: пр. Мира, 229. Поставщик/ продавец - ООО «Янтарное».

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