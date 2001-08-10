Рододендроны, спиреи и барбарис украсили двор жителей дома по ул. Физкультурной
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Активисты ТОСа «Коралл», который объединяет три дома по ул. Физкультурной, завершили работы по благоустройству прилегающей территории. Жители высадили молодые кустарники и установили вазоны с цветами. Преобразить двор удалось благодаря поддержке администрации города.
В этом году ТОС «Коралл» по результатам ежегодного конкурса социальных проектов на проведение мероприятий по благоустройству территорий стал обладателем гранта. В конкурсе горожане участвуют четвертый год. С помощью муниципального финансирования жители ранее благоустроили территорию домов № 40 и 42: высадили растения, сделали ограждение для зеленых зон, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказывают южносахалинцы, к работе над новым проектом инициативная группа приступила в январе - было решено преобразить пространство возле дома № 38. По периметру здания высадили кустарники, также на территории разместили вазоны с цветами. Ухаживают за растениями жители дома. Кроме того, в рамках гранта была установлена система видеонаблюдения.
- Мы организовали субботник и высадили растения. Выбрали многолетники и кустарники, однолетники высаживаем только в вазоны. С весны до осени в нашем дворе всегда что-то цветет - рассказала секретарь ТОСа «Коралл» Ирина Гордеева. - Жители у нас очень дружные. Совместными усилиями нашего дома и нашего города мы будем поддерживать красоту.
Благоустройство и создание комфортной городской среды — один из приоритетов работы администрации и мэра Сергея Надсадина. В этом году улицы Южно-Сахалинска украсит миллион цветов. К работе по озеленению города присоединяются активные жители, трудовые коллективы предприятий муниципалитета, ТОСы, сотрудники учреждений образования и др.
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