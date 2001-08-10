Более 600 килограммов кимчи приготовят к одноименному фестивалю в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре идет активная подготовка к празднованию Дня города. На целую неделю, со 2 по 9 сентября, Южно-Сахалинск превратится в столицу фестивалей. В первую субботу осени жителей и гостей города ждет череда ярких событий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, 2 сентября в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина откроется «Фестиваль фестивалей», где с 11.00 до 17.00 будут работать несколько площадок. Самыми «вкусными» из них станут фестивали кимчи и шашлыка.
Поклонников знаменитого корейского блюда из пекинской капусты ждут на роллердроме. Здесь всем желающим предложат продегустировать и приобрести кимчи, приготовленную по различным рецептам, включая кимчи без острого перца.
- Национальная кухня — это та часть культуры, которая объединяет всех. Это когда в каждой сахалинской семье на одном столе стоят традиционные русские и корейские блюда. В прошлом году для фестиваля мы заготовили 600 кг кимчи, в этом - планируем сделать еще больше, - подчеркнула президент региональной общественной организации «Сахалинские корейцы» Оксана Пак.
Помимо дегустации, организаторы готовят мастер-классы по приготовлению кимчи. Дети тоже найдут себе занятие — для них проведут урок по прикладному корейскому искусству и заинтересуют традиционными играми.
Отметим, для посещения мастер-классов необходимо предварительно с 30 августа взять пригласительные в Корейском культурном центре (пр. Мира, 83А). Справки по телефону 42-40-87.
Кроме этого, профессиональные команды поваров городских ресторанов и кафе, а также местных производителей для любителей ароматного шашлыка приготовят это блюдо по традиционным и авторским рецептам. Зона дегустации и торговли расположится в юго-восточной части парка на площадке у Маяка. Все желающие смогут не только насладиться вкусом жареного на костре мяса, но и проголосовать за лучший шашлык и оценить соусы к нему.
Напомним, со 2 по 9 сентября в рамках празднования Дня города концерты, спортивные показательные выступления, игры, выставки, конкурсы, фестивали охватят множество площадок на территориях городского парка культуры и отдыха им Ю.А.Гагарина, дома культуры «Родина», скверов Рудановского, Невельского и Крузенштерна, а также обновленном участке набережной реки Рогатки.
С программой праздничных мероприятий можно будет ознакомиться на сайте администрации Южно-Сахалинска (ее разместят в ближайшее время), анонсы также появятся в соцсетях мэрии и телеграмм-канале «Официальный Южный».
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