Связь сквозь километры: как на Сахалине организуют телемосты с бойцами СВО и их родными

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В зоне СВО находятся десятки сахалинцев и курильчан, которых дома ждут родные. Комитет семей воинов Отечества выступил с инициативой организовать телемосты для связи с бойцами, чтобы семьи могли увидеться и поговорить. Губернатор Валерий Лимаренко идею поддержал и поручил наладить связь. Подробнее - в материале ниже.

Жди меня, и я вернусь

С марта этого года состоялось девять телемостов Сахалин - Донбасс. Участие в них приняли 30 военнослужащих, которые отправились в зону СВО с различных районов области. Бойцы, наконец, увидели жен, детей и родителей после долгой разлуки. Эмоций не смог сдержать никто, ведь даже по телефону поговорить удается крайне редко - для безопасности солдаты отключают связь.

Жена бойца из Анивы подготовила для мужа серию фото их маленькой дочки, которой на момент звонка было всего 5 месяцев. Женщина рассказала о том, что уже умеет малышка и поделилась другими новостями из дома.

А боец из Томаринского района поговорил с мамой и поздравил ее с прошедшим Днем рождения. Женщина призналась, что не отмечала праздник и ждет возвращения сына, чтобы отпраздновать вместе.

Мэр Томаринского района Ольга Манжара попросила бойца не переживать за маму и пообещала позаботиться о ней, а также поблагодарила его за защиту Родины.

Военнослужащим передают привет пе только родные, но и все друзья, знакомые и обычные жители тех населенных пунктов, в которых жили бойцы. Все гордятся ими и ждут скорейшего возвращения.

Руководитель сахалинского отделения Комитета семей воинов Отечества Екатерина Шарафиева отметила, что такие звонки помогают поднять боевой дух военнослужащих и воодушевляет их.

Слезы радости

Во время телемостов происходит много радостных событий, которые вызывают слезы радости не только у участников разговора, но и у всех присутствующих.

Так, боец из Корсакова во время телемоста пообещал своей возлюбленной, что после возвращения обязательно на ней женится, ведь в разлуке он понял, что не может без нее жить.

Один из телемостов организовали специально для военнослужащего из Корсакова и его дочери в их общий День рождения. Мужчине исполнилось 40, а его дочери - 15. Девочка написала для папы стихотворение и прочла во время звонка. Эмоций не смог сдержать никто. В ответ сахалинец тоже обратился к дочери с теплыми пожеланиями и сказал, что всегда держит ее записку у сердца.

Жена Наталья пообещала супругу отправить большую посылку и рассказала, что дома уже начали откармливать гуся, чтобы накрыть к его возвращению большой стол.

По словам заместителя председателя Комитета семей воинов Отечества Сабины Кушевской, такие звонки помогают бойцам сохранить психологическое здоровье, вовлекают их в жизнь семьи, узнают последние события и вдохновляются на новые победы и подвиги.

Кормят хорошо

Один из самых популярных вопросов бойцам, хорошо ли их кормят. Ответ всегда положительный. Многие даже отмечают, что питание на фронте лучше, чем дома. Обеспечивает военнослужащих едой не только министерство обороны, но и сами сахалинцы, которые постоянно собирают для них большие вкусные посылки. Есть даже сладости.

Когда родные слышат из первых уст то, что все в порядке, переживаний становится меньше. Любую просьбу бойца или его семьи стараются сразу же выполнить. Решаются любые проблемы.

В Сахалинской области с самого начала спецоперации ведется активная работа по сбору и отправке обмундирования, медикаментов и бытовых вещей. Для поддержания боевого духа солдатам отправляют письма и рисунки. А островные артисты приезжают на Донбасс с концертами. Все это находится на личном контроле губернатора.

Также по поручению главы островного региона с семьей каждого бойца индивидуально работают специалисты Фонда «Защитники Отечества». Им оказывают самую разнообразную поддержку - от оформления положенных выплат до ремонта квартиры или дома.

Увидеть родные глаза для военнослужащих в зоне СВО - бесценная возможность. Поэтому многие бойцы из других регионов тоже хотят, чтобы и для них организовали такие видео-встречи.