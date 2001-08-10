В Поронайске проходит акция ко Дню государственного флага России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в стране отмечают День флага. Триколор официально стал символом новой России в 1991 году. В Поронайске волонтеры проводят акцию ко Дню государственного флага. Активисты раздают горожанам ленточки-триколоры.

Триколор - это символ мира и чистоты, синий цвет - вера и приверженность идеалу, красный - это энергия, сила и кровь, пролитая за Отечество.