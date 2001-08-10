Тихоокеанское
информационное агентство
23 Августа 2023
Сейчас 06:05
94,12|102,75|66,91
Доказано, что морской котик в Корсаковском районе погиб от птичьего гриппа
16:15, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске проходит акция ко Дню государственного флага России

В Поронайске проходит акция ко Дню государственного флага России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в стране отмечают День флага. Триколор официально стал символом новой России в 1991 году. В Поронайске волонтеры проводят акцию ко Дню государственного флага. Активисты раздают горожанам ленточки-триколоры.

Триколор - это символ мира и чистоты, синий цвет - вера и приверженность идеалу, красный - это энергия, сила и кровь, пролитая за Отечество.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?