Доказано, что морской котик в Корсаковском районе погиб от птичьего гриппа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалистами ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. Владимир) в результате исследования материалов, полученных от трупа дикого морского котика, найденного в Корсаковском районе Сахалинской области, подтвержден высокопатогенный вирус гриппа птиц подтипа H5N1, рассказали ТИА «Острова» в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Отметим, 17 августа по результатам лабораторных исследований, проведенных Сахалинским филиалом ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория», в образце патологического материала дикого морского котика выделен РНК вируса гриппа птиц типа «А».
Для подтверждения диагноза и проведения расширенных исследований материалы были направлены в подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ». Диагноз учреждением подтвержден.
Отметим, что из-за высокой способности к изменению вируса гриппом птиц болеют домашняя и дикая птица, многие виды животных и человек.
Гриппом птиц заражаются от дикой водоплавающей птицы, которая переболевает в основном бессимптомно, но длительное время может быть носителем вируса или птицы, живущей рядом с человеком (синантропной – голуби, вороны, воробьи и др.). Одним из важных факторов профилактических мероприятий является исключение контакта домашней птицы с дикой. Кроме этого наиболее эффективная мера – вакцинация птицы.
Источник заражения человека – больная птица, но не исключается передача вируса через животных.
К симптомам заболевания относятся угнетенное состояние, отсутствие реакции на окружающих, необычное поведение, нарушение движения. Отмечаются затрудненное дыхание, кашель, чихание, истечения из носа, опухание и посинение гребня и сережек у кур.
Пути заражения человека – контакт с больным животным, воздушно-капельный и алиментарный (с пищей). Опасны выделения зараженных животных (истечения из носа, глаз, фекалии), которые, попадая в воздух и воду, могут стать источником заражения при купании. Попав в воду, вирус может сохраняться до одного месяца, а при пониженных температурах и дольше. В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больной птицы без достаточной тепловой обработки.
Вниманию граждан: при выявлении признаков заболевания у птиц или обнаружении мертвой птицы немедленно информировать Агентство ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области или Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора по телефону: 8 (4242) 55-70-65.
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