Почти 3000 квадратных метров тротуаров за лето обновили в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дорожные службы приступили к восстановлению покрытия на пешеходных зонах с наступлением тепла. На данный момент в областном центре отремонтировано порядка 2700 квадратных метров тротуаров, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как отметили в МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города Южно-Сахалинска», приведение городской среды к нормативному состоянию - плановая работа. В начале года специалистами администрации был определен основной перечень объектов, которые нуждаются в обновлении. При этом во время работы с обращениями южносахалинцев, а также в ходе инспекционных поездок главы города совместно с руководителями профильных учреждений выявляются новые участки улиц, требующие восстановления.
Так, по поручению мэра Сергея Надсадина был отремонтирован тротуар на ул. Комсомольской в районе домов № 294 и 298 по направлению к ул. Пуркаева. Специалисты завода им. Федотова заменили асфальтовое покрытие на протяжении порядка 150 метров, а также бордюрный камень. Кроме того, был восстановлен уровень колодцев: теперь они располагаются на одном уровне с пешеходной дорожкой.
На днях завершилось асфальтирование пешеходных дорожек на пересечении ул. Чехова и Карла Маркса. Ведутся работы на участках ул. Комсомольской, Южно-Сахалинской. В активной фазе обустройство тротуара по ул. Красной. Пешеходную зону оборудуют по восточной стороне на участке от пр. Победы до ул. Поповича.
Восстановление пешеходных зон происходит во внутриквартальных проездах. Обновленный тротуар появился рядом с важными социальными объектами: школой №6 и гимназией №1. Также пешеходная дорожка была обустроена в районе жилого комплекса на пр. Мира.
В рамках благоустройства городской среды в областном центре ведутся работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети. В этом году новый облик получат тротуары по ул. Ленина, Пуркаева, Фабричной, Карьерной и др. В настоящий момент идут работы по замене покрытия большой пешеходной зоны на площади перед новой сценой Чехов-центра (ранее кинотеатр «Комсомолец»).
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