15:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Жителей Владимировки приглашают на выездной прием граждан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В среду, 23 августа, для жителей планировочного района Владимировка состоится личный приём граждан директором департамента городского хозяйства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Сахалинская, 106а. Начало в 16.00.
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