Валерий Лимаренко потребовал от профильного министерства принять исчерпывающие меры для обеспечения жителей свежей рыбой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе заседания правительства Сахалинской области губернатор Валерий Лимаренко поручил министерству по рыболовству увеличить объемы рыбы, отгружаемой для льготной продажи населению, а также пресечь попытки недобросовестных предпринимателей оставить себе для последующей реализации по коммерческой стоимости часть уловов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Только за прошлую неделю в Сахалинской области реализовали 72 тонны красной рыбы. Всего к сегодняшнему дню островитяне приобрели по льготной цене более 167 тонн свежевыловленного лосося. Об этом в ходе заседания областного правительства доложил министр рыболовства Иван Радченко.

Губернатор Валерий Лимаренко отметил, что министерство правильно подошло к вопросу реализации программы, однако, спрос со стороны жителей все еще превышает возможности торговых точек, наглядным свидетельством этого становятся очереди. Поэтому объемы, которые рыбодобывающие предприятия направляют на реализацию программы «Доступная рыба», необходимо дополнительно увеличить.

– Следует нарастить объем продаж свежевыловленного лосося, чтобы полностью удовлетворить спрос. Не у всех людей есть возможность самостоятельно поймать горбушу и заготовить ее на зиму. О людях нужно заботиться также, как о членах своей семьи, – обратился губернатор к министру.

Отдельно получила оценку со стороны губернатора ситуация, которая произошла в островной столице на прошлой неделе. В пятницу в одной из партий рыбы, направленной на городскую ярмарку, вместо трех тонн свежевыловленной горбуши оказалось всего две. Одну тонну транспортная компания отгрузила на собственный склад, предположительно, для последующей перепродажи. Из-за изменения маршрута значительно в пути задержалась и остальная партия сезонной рыбы, доехав до места продажи с опозданием на 2 часа. Об этом в ходе заседания областного правительства доложил министр по рыболовству.

– Абсолютно недопустима ситуация, когда рыба, предназначенная для продажи людям по социальной цене, самым наглым образом уходит на сторону. Есть договоренности областного правительства с рыбопромышленниками, именно они позволили определить и зафиксировать цену на улов для организации такой торговли. Эту рыбу, как правило, покупают те, кто не может позволить купить ее в магазине или выловить самостоятельно – старики, инвалиды, социально незащищенные. Залазить к ним в карман постыдно. Поэтому считаю, что министерство должно обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Такие действия должны однозначно осуждаться и пресекаться.

– Инцидент взят на контроль нами и администрацией Южно-Сахалинска. Будем следить за тем, чтобы не допустить подобного в дальнейшем, – подчеркнул Иван Радченко.