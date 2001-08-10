Участники гастромарафона "Дары морей" удивляют гостей изысканными блюдами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается гастромарафон «Дары морей». Жители и гости областного центра могут попробовать сеты из трех блюд в 7 кафе и ресторанах города. Каждый из участников старается покорить гостей вкусными авторским блюдами, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, в основу фестивального комплекса по единой цене 950 рублей входит три обязательных ингредиента: лосось, кальмар и камбала. Эти продукты шеф-повара дополняют и комбинируют. В ресторане балканской кухни «Кафаница Плескавица» посетители могут оценить оригинальное сочетание морепродуктов с овощами в салате «Опера», попробовать камбалу на гриле, приготовленную по особой технологии. Также одна из составляющих сета – лосось с мидиями в соусе от шеф-повара. Изысканный вкус блюду придает именно заправка, рецептура которой была разработана специально для гастромарафона.
– Рады представить блюда из рыбы и морепродуктов, приготовленные по рецептам сербской кухни. Приглашаем жителей и гостей города попробовать наши блюда. Это очень вкусно, – отметила директор ресторана Наталия Рычкова.
Попробовать авторские блюда из сезонных морепродуктов в рамках гастромарафона «Дары морей» в Южно-Сахалинске можно до 3 сентября. По итогам первой недели фестиваля уже реализовано более 800 сетов.
Актуальный перечень размещен на официальном сайте администрации города. Также здесь можно ознакомиться с подробным меню.
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