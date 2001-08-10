На Сахалине военнослужащие осваивают скоростную стрельбу в городских условиях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) «Троицкий» военнослужащие мотострелкового соединения и добровольцы осваивают навыки скоростной стрельбы в городских условиях, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Для отработки данных нормативов опытные инструктора и участники специальной военной операции (СВО) оборудовали учебные места, имитирующие городскую застройку.
В ходе обучения военнослужащие выполняют передвижение и ведение огня в условиях населённого пункта, они отрабатывают как одиночные упражнения, так и в составе боевых групп.
Стрельба ведётся из-за различных укрытий, таких как разрушенные стены, проёмы окон и дверей. В зависимости с какого укрытия стрелку приходится вести огонь он выбирает положение для стрельбы, то есть «лёжа», «стоя» или «с колена». Во время ведения огня мотострелки постоянно перемещаются, прикрывая друг друга и меняя огневые позиции.
Занятия с военнослужащими ВВО и добровольцами на Сахалине проходят под руководством опытных инструкторов и участников специальной военной операции.
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