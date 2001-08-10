Обновленный участок набережной реки Рогатка в Южно-Сахалинске будет открыт 2 сентября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работы на южной части набережной реки Рогатка завершены. Благоустроенный участок от парка культуры и отдыха до гостиницы «Турист» готов к открытию. Долгожданный объект станет подарком жителям и гостям Южно-Сахалинска ко Дню города. Праздничные мероприятия стартуют 2 сентября - в этот день все желающие смогут прогуляться на новом участке набережной, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сегодня мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин совместно с руководителями профильных структур и подрядной организацией проинспектировал объект. Глава города отметил, что в целом качество исполнения работ здесь на высоком уровне.
- Мы понимали, насколько важен этот объект, насколько ответственна работа. Получилось стильное, интересное место. Максимальное внимание уделили всему - применению современных материалов, технологиям, озеленению. К примеру, деревья нам доставили еще в прошлом году, и перед высадкой здесь их год адаптировали в питомнике к местным условиям, - прокомментировал генеральный директор группы компаний ООО «ЛИГО-дизайн трейдинг» Дмитрий Ли.
- Благодаря слаженной работе команды администрации города и подрядчика, а также всесторонней поддержке регионального правительства и губернатора, мы получили прекрасное общественное пространство. Теперь ждем оценок горожан. Лично для меня набережная - особое место. Любил здесь гулять в детстве, - отметил Сергей Надсадин.
Вместе с тем, в ходе посещения мэр обратил внимание на ряд вопросов. Сергей Надсадин поставил задачу максимально оперативно проработать вопросы и установить на новом объекте туалетные модули. Также глава поручил держать на контроле вопросы сохранения зеленых насаждений, следить за чистотой всей территории.
Отметим, что обновленное пространство оборудовано камерами видеонаблюдения. Администрация города обращается к горожанам с просьбой бережно относиться к муниципальному имуществу и заботиться о его сохранности.
Первых гостей обновлённая набережная примет 2 сентября, когда будет дан старт праздничным мероприятиям ко Дню города. Здесь же будут работать тематические площадки с развлечениями для взрослых и детей. Программа скоро будет размещена в социальных сетях и на сайте администрации.
Напомним, работы на набережной Рогатки предусматривают несколько этапов. В следующем году вторая очередь затронет северную сторону. Проект, получивший поддержку жителей Южно-Сахалинска, победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Здесь будет создана многофункциональная зона для отдыха и прогулок горожан.
Федеральное финансирование также получат третий и четвертый этапы. В рамках третьего будет возведен пешеходный мост в районе ул. Комсомольской. В ходе четвертого этапа будут обустроены северный и южный берега водоема от пер. Партизанского до ул. Физкультурной. Здесь появится пешеходная зона с арт-объектами.
Реконструкция набережной призвана повысить качество городской среды и комфорт южносахалинцев. Кроме того, благоустройство позволит завершить интегрирование рекреационных зон парка в общественное пространство.
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