В Южно-Сахалинске продолжают поддержку семей в трудной жизненной ситуации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска проводит масштабную работу в этом направлении в рамках, инициированных губернатором и поддержанных мэром, проектов «Борьба с бедностью» и «Забота. Защита. Уважение», рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.
Так, в муниципалитете на постоянной основе проводятся личные приемы главы города Сергея Надсадина, вице-мэра Елены Федоровой и специалистов профильных структур.
Поддержка людям оказывается как по линии администрации островной столицы, так и регионального министерства социальной защиты и других ведомств. Также подключаются специалисты Южно-Сахалинского Центра занятости населения, представители бизнеса.
Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке. Благодаря эффективному межведомственному взаимодействию и комплексному подходу удается решать самый широкий круг вопросов горожан, которым требуется помощь.
- Люди обращаются с разными вопросами. Помогаем и с бытовыми трудностями, и с более серьезными проблемами. Плотно взаимодействуем с центром занятости, чтобы помочь человеку трудоустроиться или пройти переобучение, например. Некоторым горожанам из категории детей-сирот, которые уже достигли совершеннолетия, по-прежнему требуется сопровождение. В этой работе задействованы все структуры администрации города. Главное — сегодня мы видим динамику по снижению числа проблемных семей, - подчеркнула Елена Федорова.
Так, на очередном приеме вице-мэра Елены Федоровой в рамках помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в работу взяли несколько вопросов, с которыми обратились горожане из числа многодетных семей и детей-сирот, достигших совершеннолетия, чтобы помочь им преодолеть трудности и оказать содействие в трудоустройстве и переобучении.
Напомним, социальная поддержка южносахалинцев - один из приоритетов в работе администрации города. В муниципалитете в числе прочих мер осуществляется адресная помощь семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. В рамках проекта «Забота. Защита. Уважение» специалисты рассказывают горожанам о возможных вариантах социальной поддержки, помогают оформить документы на необходимые выплаты, содействуют в обучении и трудоустройстве.
Кроме этого, работа по оказанию поддержки южно-сахалинским семьям, доходы которых не превышают прожиточного минимума, реализуется по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в рамках проекта «Борьба с бедностью».
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