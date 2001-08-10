Тихоокеанское
информационное агентство
23 Августа 2023
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11:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В аэропорту Южно-Сахалинска 24 августа состоится "Час пассажира"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках мероприятия Сахалинский транспортный прокурор Дмитрий Лосев расскажет о соблюдении прав пассажиров на воздушном транспорте и о иных вопросах, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Встреча пройдет с 14.00 до 16.00 в здании нового аэровокзала АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск".

Предварительная запись по телефону: 43-32-25 (приемная транспортной прокуратуры). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

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