Мэр Южно-Сахалинска поддержал юных авторов пилотного проекта по подготовке к ЕГЭ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Глава города встретился с сахалинскими активистами общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», которые представили ему цифровой проект ЕГЭизи - персонализированные курсы подготовки к ЕГЭ, которые учитывают индивидуальные потребности и уровень знаний каждого ученика. Активисты попросили Сергея Надсадина оказать содействие в его реализации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, в Южно-Сахалинске прошел Всероссийский молодежный форум «ОстроVа». В его рамках активные старшеклассники встретились с мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным. Диалог получился насыщенным, ребят интересовало как устройство муниципального управления, так и на примере истории самого мэра активисты хотели понять, как им выстроить свою жизненную линию, чтобы добиваться результатов. В завершении встречи Сергею Надсадину предложили стать наставником общественно-государственного движения для ребят из Южно-Сахалинска.
Впоследствии команду активистов пригласили на встречу в администрацию города. Мэру и руководителям профильных структур школьники рассказали о том, что занимаются разработкой первой в стране платформы персонализированных курсов для подготовки к ЕГЭ. Ее создателем является ученица 11 класса из Холмска Екатерина Кононова. Автор идеи при поддержке мэра хочет ее тиражировать в областном центре - Южно-Сахалинск, как известно, применяет самые передовые технологии в области развития цифровой городской среды. Сегодня здесь внедряются ведущие практики в сфере цифровизации и проектного управления, бережливых технологий. Основой цифрового управления муниципалитетом является ведомственный проект «Умный город».
Школьница поделилась, что готовясь к единому госэкзамену, сменила несколько онлайн-школ, но не нашла для себя идеального варианта. И она решила создать чат-бот, который с помощью технологий по запросу школьника будет генерировать обучающие курсы.
- Мы презентовали Сергею Александровичу как нашему наставнику проект инновационно-образовательного сервиса. Нам так важно, что теперь социальный проект получит поддержку, мы строим долгосрочные планы по сотрудничеству. У нас слаженная команда, готовы работать плодотворно!, - рассказала активист «Движения первых» Екатерина Кононова.
На встрече также присутствовали вице-мэр Елена Федорова, директор департамента образования Светлана Мирова, управляющий делами администрации Южно-Сахалинска Вячеслав Кожухов, эксперт муниципального центра цифровой трансформации Дмитрий Стенько.
- Проект вызвал большой профессиональный интерес. Немаловажно, что юные инициаторы готовы и дальше трудиться на благо региона. Поддержку окажем, решили опробовать его в одной из городских школ, в какой - будем решать. Если проект станет успешен, будем тиражировать в остальных. Приятно видеть, как подготовлены авторы идеи. Испытываю гордость и уважение за них и их преподавателей, - отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Один из участников команды - пятиклассник Герман Назаров - в проекте отвечает за контент.
- Так важно, что наш интересный и важный проект поддержан. У него важная цель - сделать подготовку к ЕГЭ легче и сдать в итоге на высокий балл. Я начал заниматься социальными сетями во 2 классе, участвуя в «Российском движении школьников», мне понравилось, начал развивать свою страничку ВКонтакте. Затем Екатерина пригласила меня в команду - ей понравилось, как пишу посты. Уверен, совместно мы можем реализовать много полезного, - поделился Герман Назаров.
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