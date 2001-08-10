Тихоокеанское
информационное агентство
23 Августа 2023
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10:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на 135-летие Лугового

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Праздничная программа состоится 26 августа на центральной площади планировочного района. Начало в 14.00, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.

Начнется мероприятие с праздничного концерта. В 15.00 откроется площадка для юных гостей: пройдут детская игровая программа и мастер-классы.

В 16.00 состоится концерно-развлекательная программа, а в 17.30 все желающие смогут в рамках мастер-класса обучиться танцам бачата и сальса.

Вечерняя программа стартует в 19.00: артисты Сахалинской филармонии выступят с концертной программой, а в 20.00 начнется «Дискотека 80-90-х».

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