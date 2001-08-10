Сахалинцам запретили купаться в море у Стародубского
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Купаться в Охотском море в селе Стародубское, в районе 57 км трассы Южно-Сахалинск-Оха, запрещено. В воде обнаружили энтеровирусную инфекцию, сообщает astv.ru, ссылаясь на администрацию Долинского района.
Энтеровирусная инфекция - группа острых заболеваний. Роспотребнадзор разъясняет: часто они протекают бессимптомно, иногда похожи на ОРВИ, но могут быть и смертельно опасными. В 2023 году на территории Сахалинской области преобладают следующие варианты:
- герпетические ангины: на твёрдом небе, язычке и небных дужках появляются красные папулы, достаточно быстро превращающиеся в мелкие (1-2 мм) везикулы, не сливающиеся между собой;
- энтеровирусный везикулярный стоматит: проявляется болезненной везикулярной сыпью в полости рта, на руках и ногах;
- синдром экзантемы: характерно появление розовых высыпаний пятнистого или пятнисто-папулезного характера на коже лица, конечностей, туловища.
Самая опасная форма энтеровирусной инфекции - серозный вирусный менингит. Признаки следующие:
- сильная, нарастающая с каждым часом головная боль без определенной локализации, не проходящая после приема лекарств;
- внезапные приступы рвоты, не приносящие облегчения;
- усиление боли и рвоты от яркого света или звука;
- необычная заторможенность или возбуждение;
- судороги.
От энтеровирусных инфекций нет вакцин. Они длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, на предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Основные пути передачи - водный и контактно-бытовой, дополнительный путь - воздушно-капельный при развитии у больных симптомов поражения верхних дыхательных путей. Дети болеют энтеровирусной инфекцией чаще и тяжелее, чем взрослые.
В июле-августе специалисты проверяли воду в популярных местах отдыха сахалинцев. По данным областного управления Роспотребнадзора, по санитарно-химическим показателям исследовали 81 пробу воды. Восемь проб не отвечали гигиеническим нормативам - в Анивском, Долинском, Корсаковском, Невельском и Южно-Курильском районах.
По микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям исследовали 76 проб воды и 4 не соответствовали гигиеническим нормативам – в Анивском и Корсаковском районах.
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