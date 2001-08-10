Южносахалинцы с ограниченными возможностями здоровья провели день на берегу моря
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
180 жителей островной столицы отправились сегодня утром на морское побережье в Корсаковский район. Это уже вторая поездка для людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках проекта "На солнечной поляночке", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, маломобильные горожане и южносахалинцы старшего поколения из 9 городских объединений инвалидов отправились к морю от площади Победы на комфортабельных автобусах в сопровождении сотрудников департамента социальной политики, волонтеров и медицинских работников.
- Оздоровительную акцию муниципалитет организует ежегодно. Социальная поддержка населения — одно их приоритетных направлений администрации Южно-Сахалинска. Горожане с ограниченными возможностями здоровья - и пожилые, и молодежь - ждут этой встречи, чтобы отдохнуть на берегу моря, зарядиться энергией и, конечно, пообщаться. Также во время отдыха на побережье для них будет организован обед, - рассказала директор департамента социальной политики администрации Южно-Сахалинска Эльвира Юркова.
Отметим, перед поездкой на площади Победы работала площадка Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Его сотрудники измеряли давление, проверяли параметры здоровья, рассказывали о важности диспансеризации и о том, как держать себя в тонусе.
- Сегодня в Южно-Сахалинске большое внимание уделяется людям старшего возраста, горожанам с ограниченными возможностями здоровья. Мы всегда рады оказать поддержку и с удовольствием участвуем в таких мероприятиях, в том числе по линии проекта «Старшее поколение» и «Забота. Защита. Уважение», - отметила главный врач областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова.
Напомним, акция «На солнечной поляночке» - одно из мероприятий муниципальной программы по социальной поддержке населения городского округа «Город Южно-Сахалинск», в рамках которой оказывается помощь людям с ограниченными возможностями здоровья.
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