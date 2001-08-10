Более двух тысяч сахалинцев и курильчан присоединились к проекту военно-спортивной подготовки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко посетил полигон в Углегорском городском округе, где проходит обучение очередная группа в рамках проекта «Будь готов!». В течение недели жители района, записавшиеся в участники, учились оказывать первую медицинскую помощь, проходить полосу препятствий, обращаться с оружием и другим навыкам, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Полевой лагерь развернулся на полигоне в Шахтерске. Здесь обустроена специальная полоса препятствий со рвом, лабиринтом, окопом – такую же проходят на военной подготовке. Всех участников соборов обеспечили оружием – охолощенным или муляжным. Значимой частью программы стала медицина. На реалистичных манекенах углегорцы научились останавливать кровотечение, накладывать жгуты и бинтовать раны.

Проект по военно-спортивной подготовке объединяет представителей самых разных «мирных» профессий – учителей, спасателей, работников ЖКХ, офисных сотрудников. После прохождения недельного все они возвращаются к своей привычной жизни и работе.

– В армии я служил больше 25 лет назад. Когда узнал, что проводится такой курс, решил записаться, вспомнить, чему нас учили на службе. Очень много нового узнал. Инструкторы у нас опытные – сами прошли не одну горячую точку. Считаю, что проект нужный и важный. Сейчас время такое непростое, нужно быть готовым ко всему, – рассказал участник проекта по военно-спортивной подготовке Евгений.

– Я многое из курса почерпнул. В армии служил, но там нам такого не преподавали. Тактическая стрельба, связь, медицина – все очень интересно. Проект полезный, несомненно. Даже если это не потребуется, нужно быть готовыми защищать свою семью, – поделился житель Углегорского района Олег.

Инструкторами проекта в районах выступают профессиональные военные и силовики, прошедшие в начале июля расширенные тренерские сборы на Успеновском полигоне. После возвращения домой они начали передавать знания своим землякам, которые выразили желание тоже пройти такой курс.

Мэр городского округа Федор Филин обратился к Валерию Лимаренко с просьбой создать на базе шахтерского полигона круглогодичный лагерь. Необходимо построить казармы, чтобы жители не только Углегорского, но и других районов могли проходить военно-спортивную подготовку и в холодное время года. Глава региона поддержал эту инициативу, а также поручил обеспечить полевой лагерь расходными материалами для занятий по медицине.

Идея подобного обучения родилась в ветеранских и патриотических организациях, большой интерес к проекту проявили и просто жители области. Эту инициативу поддержало правительство области, договорившись с военными и районными властями о ее реализации.

– Отрадно, что идея возрождения военно-спортивной подготовки, озвученная сахалинскими общественниками и ветеранскими организациями, нашла отклик в народе. Сегодня ее прошло уже более двух тысяч островитян. А среди курсантов люди самых разных профессий – учителя, слесари, инженеры, водители, специалисты по гражданской обороне, муниципальные и государственные служащие, которых объединяет любовь к Родине. Опытные инструкторы бесплатно обучают всех желающих основам боевой подготовки, тактической медицины, жизни в полевых условиях, – отметил Валерий Лимаренко.

Планируется, что до конца года курс военно-спортивной подготовки пройдут 8 тысяч сахалинцев и курильчан из всех районов области. Чтобы присоединиться к проекту, необходимо обратиться в администрацию своего муниципального образования. В приемной главы направят к ответственному специалисту. Обучение в рамках проекта проводится абсолютно бесплатно.