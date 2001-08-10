В сахалинской горбушевой икре нашли личинки гельминтов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинским филиалом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при проведении исследований в рамках производственного контроля выявлено нарушение технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности рыбы и рыбной продукции» в партии икры горбуши в ястыках, рассказали ТИА «Острова» в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Пробы от партии рыбы были отобраны государственным инспектором управления Россельхознадзора на производстве.
В пробах от охлажденной икры горбуши в ястыках, добытой компанией из Сахалинской области, выявлены личинки нематод (гельминтов) в живом виде - анизакисов.
Жизнеспособность гельминтов является ключевым показателем безопасности продукции. Для человека опасными считаются только жизнеспособные гельминты.
Чаще всего гельминтами поражаются камбала и минтай, лососевые виды рыб (горбуша, кижуч, сима), навага, корюшка-зубатка, окунь-терпуг, сельдь, палтус, треска – все это одни из самых распространенных видов рыбы на Дальнем Востоке.
Как поясняют специалисты лаборатории, в данном случае для дальнейшего использования партию икры в ястыках достаточно тщательно промыть и подвергнуть замораживанию и консервированию.
После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.
Управлением Россельхознадзора в адрес владельца продукции готовится информационное письмо с результатами лабораторных исследований.
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