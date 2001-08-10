Тихоокеанское
информационное агентство
22 Августа 2023
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Участок улицы Крайней в Южно-Сахалинске закроют для движения с 22 по 24 августа
15:43, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы Крайней в Южно-Сахалинске закроют для движения с 22 по 24 августа

Участок улицы Крайней в Южно-Сахалинске закроют для движения с 22 по 24 августа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С утра 22 августа специалисты СКК будут проводить ремонтные работы восточнее пересечения улиц Крайней и Физкультурной. Проезд будет возможен вдоль дома №1А по ул.Физкультурной, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

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