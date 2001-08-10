Более 660 любителей экстремального бега собрал "Сахалинский рубеж-2023"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Экстремальный забег "Сахалинский рубеж-2023" прошёл в островном регионе. Мероприятие состоялось в рамках финального дня фестиваля авиации и музыки "Крылья Сахалина", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Проверить свои силы в прохождении испытаний в этом году вызвались 663 любителя активного образа жизни.
- Это мероприятие уже давно полюбилось сахалинцам и стало для нас традиционным. В этом году «рубеж» проходит уже в восьмой раз. Такое внушительное количество участников в очередной раз подтверждает, что Сахалинская область – самый спортивный регион России. Это можно увидеть и воочию, и об этом говорит официальная статистика. Желаю всем удачи, преодолеть все препятствия и получить от прохождения трассы огромный заряд положительных эмоций, - напутствовал министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов.
Спортсменам предстояло преодолеть дистанцию 5 км, на протяжении которой участников ожидали 30 препятствий различной сложности.
- Участвую в «рубеже» во второй раз. В прошлом году была в составе команды, сейчас решила попробовать себя в личном зачёте. В команде проходить проще. Честно говоря, порой даже до конца не понимала, что происходит – ребята меня перекидывали через препятствия. А участвуя индивидуально, удобнее идти, потому что движешься в своём темпе, не торопишься и не тормозишь, - поделилась подробностями участница соревнований Элина Решетова. – В следующем году вновь попробую выступить в личном зачёте. Сейчас я узнала свои силы, теперь буду серьёзно готовиться, работать над выносливостью, чтобы уже побороться за медали.
По итогам состязаний в личном зачёте среди женщин первое место заняла Ульяна Добровольская, показав результат 41:11,3 секунды. Южно-сахалинская спортсменка становится победительницей соревнований уже пятый год подряд.
- В «Сахалинском рубеже» я выступаю с самого начала – с 2016 года. Первые три года я участвовала в составе команды, и, когда в очередной раз мы заняли третье место, я решила выступать индивидуально. С того момента каждый год я становлюсь первой. Сама я занимаюсь горным бегом, трейлраннингом, скайраннингом, благодаря чему дистанцию «рубежа» мне преодолевать легко, - рассказала победительница. – Что касается самого «рубежа» - нельзя не отметить, что уровень организации каждый год растёт, в этом году всё было особенно супер.
Второе место заняла Анастасия Вандышева (44:38,4). Тройку лидеров замкнула Дарья Касима (46:38,6).
Среди мужчин лучший результат показал Юрий Лагун (30:52,3). Вторым финишировал Ильяс Нургалиев (31:31,3). Михаил Аникиев (31:52,9) занял почётное третье место.
В командном зачёте самыми быстрыми стали спортсмены «Pride Team» (43:30,0).
- Выхожу на старт «Сахалинского рубежа» с 2016 года. Сложностей с порождением дистанции у нас не было. Трасса за это время, конечно же, изменилась, стала более беговой и значительно интересней, - отметил лидер команды Александр Квак.
Второе место заняли «Мыши рокеры с Марса» (45:57,3). Третьей стала команда «Не с этой планеты» (49:40,3).
С итоговыми протоколами можно ознакомиться в приложенном файле.
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