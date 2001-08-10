Пожарные ликвидировали возгорание в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 августа в 20.44 (сах) диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании дачного дома в СНТ "Лесник", пер. Цветочный. Первый пожарный расчёт прибыл через 10 минут. К моменту прибытия огнеборцев строение горело открытым пламенем на площади 35 кв.м, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Возгорание было локализовано в 21:15 (сах), а в 23:10 (сах) полностью ликвидировано. В тушении участвовали 11 сотрудников и 2 единицы техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.