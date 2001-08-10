Тихоокеанское
информационное агентство
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Участок улицы Крайней в Южно-Сахалинске закроют для движения с 22 по 24 августа
13:31, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Свежую горбушу 21 августа можно приобрести в Ново-Александровске

Свежую горбушу 21 августа можно приобрести в Ново-Александровске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торговля начнется с 15.30 по адресу: пер. Железнодорожный, 14. Всего на реализацию привезут 850 кг рыбы. Объемы реализации рыбы напрямую зависят от фактических объемов вылова, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Реализация горбуши осуществляется в рамках проекта "Обеспечение населения свежевыловленной рыбой".

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