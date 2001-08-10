В 11 микрорайоне Южно-Сахалинска состоялся патриотический день двора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Активный двор» объединил жителей домов по ул. Емельянова, 35 А для поддержки военнослужащих, которые находятся в зоне СВО. Горожане писали письма бойцам и совместно плели маскировочную сеть, которую в рамках проекта «Сопричастность» передадут бойцам.

Организатором мероприятия выступил депутат городской думы Южно-Сахалинска Руслан Тен:

- Ежегодно мы собираем жителей моего округа на праздник двора. Все отлично проводят время, ведь у нас насыщенная программа. Сегодня состоятся показательные выступления спортсменов островной федерации самбо. Сотрудники музейно-мемориального комплекса «Победа» подготовили тематические площадки и патриотические игры. Особенная площадка сегодня – акция «Узелок Победы», в ходе нее каждый присоединится к изготовлению маскировочной сети для СВО, осенью мы отправим ее бойцам.

Юных жителей двора развлекали ростовые куклы. Большой интерес у участников праздника вызвал патриотический конкурс «Сапер», а также состязания по сборке оружия. На одной из площадок южносахалинцы писали письма для военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции.

- Для нас праздник двора – добрая традиция. Детям очень нравится атмосфера радости и веселья. Такие события важны, потому что они объединяют жителей. У меня положительное отношение к этому, потому что мы общаемся с соседями и приятно проводим время. Надеюсь, эта эстафета перейдет в другие дворы, – поделился один из участников мероприятия Амин Агакишиев.

Напомним, проект «Активный двор» стартовал в июне. Планируется, что до конца теплого сезона, подобный формат мероприятий будет проводится в разных микрорайонах областного центра.