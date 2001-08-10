Горячая телефонная линия пройдет 22 августа в департаменте продресурсов администрации Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска проконсультируют горожан по вопросу получения в электронном виде через портал Госуслуг муниципальной услуги "Выдача разрешения на право организации розничного рынка", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки от южносахалинцев будут приниматься 22 августа с 15.00 до 16.30 по телефону: 300-737 (добавочный номер 3).

Добавим, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в департаменте (г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, каб. 411) можно подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт