Тихоокеанское
информационное агентство
22 Августа 2023
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Участок улицы Крайней в Южно-Сахалинске закроют для движения с 22 по 24 августа
11:52, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Хомутово приглашают на выездной приём граждан

Жителей Хомутово приглашают на выездной приём граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во вторник, 22 августа, для жителей планировочного района Хомутово состоится личный приём граждан директором департамента общественной безопасности и контроля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. 2-я Центральная, 39. Начало в 16.00.

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