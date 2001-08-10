ВТБ запустил торговлю драгоценными металлами в интернет-банке для бизнеса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ запускает функционал для владельцев обезличенных металлических счетов в интернет-банке ВТБ Бизнес. Клиенты среднего и малого бизнеса могут в несколько кликов совершать операции с драгоценными металлами.

С помощью нового сервиса в интернет-банке ВТБ Бизнес клиентам в любое время доступны операции купли-продажи обезличенного металла. Котировки предоставляются в граммах за рубли без ограничения по объему. Владельцы ОМС также могут в режиме онлайн отслеживать остатки и получать выписки по счетам.

Открыть обезличенный металлический счет может любой клиент среднего и малого бизнеса ВТБ, обратившись в отделение банка по обслуживанию корпоративных клиентов. Юридическим лицам и предпринимателям доступны ОМС в золоте, палладии, платине и серебре.

«Обезличенный металлический счет – хорошая возможность диверсификации портфеля средств для предпринимателей и получения дополнительного дохода за счет роста стоимости драгоценного металла. Учитывая интерес клиентов к альтернативным инструментам размещения средств и защитным активам, мы реализовали простой и доступный сервис для покупки и продажи металлов в интернет-банке для бизнеса. Рассчитываем, что он будет востребован как у компаний, работающих в сфере недропользования, так и среди широкого круга клиентов, которые планируют открытие ОМС в банке», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Сервис, разработанный командой корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ, дает возможность клиентам заключать сделки с обезличенным металлом в цифровом формате, что способствует оптимизации временных затрат. Кроме того, в интернет-банке клиентам доступны текущие котировки драгметаллов при заключении сделок с ОМС, что позволяет отслеживать их стоимость в онлайн-режиме и совершать сделки по наиболее выгодному для клиента курсу.

Интернет-банк ВТБ Бизнес для обслуживания предпринимателей создан на уникальной омниканальной платформе, которая позволяет обеспечить бесшовное обслуживание клиентов во всех каналах. Пользователям доступно онлайн более 60 банковских и небанковских продуктов для бизнеса.