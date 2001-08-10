В Южно-Сахалинске 21 и 22 августа для проезда закрыт железнодорожный переезд в районе Пенсионного фонда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации Дальневосточной железной дороги, в связи с путевыми работами 21 и 22 августа с 9.00 до 17.00 для движения автотранспорта будет частично закрыт железнодорожный переезд в районе Пенсионного фонда, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В областном центре продолжаются работы по текущему содержанию улично-дорожной сети. Сегодня на проезжей части по ул. Ленина на участке от пр. Победы до ул. Пограничной приступят к обустройству «плавающих» люков.

На ул. Инженерной ведутся работы по замене асфальтового покрытия от пер. Водного по направлению к пр. Мира.

Продолжается обустройство тротуаров на ул. Красной. Мероприятия планируется завершить в начале сентября. Также к ремонтным работам пешеходной зоны приступили на ул. Комсомольской в районе дома №263 и по ул. Южно-Сахалинской в районе восточной гимназии. Мероприятия ведутся без ограничения движения для автотранспорта.

Ночью в дорожных работах участвовали 42 единиц спецтехники, днем будет задействовано 118 машин.

На ул. Крайней на участке от ул. Долинской до пр. Мира продолжается замена дорожного полотна, бордюров, обустройство тротуаров. Работы ведутся с частичными ограничениями. Окончание работ запланировано в начале сентября.

В связи с работами на ул. Комсомольской по строительству инженерных сетей для будущего Центра водных видов спорта движение транспорта временно осуществляется по двум полосам. Ограничения продлятся до 15 сентября.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной между домами №27 и №29 до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса №34, который двигается по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Ограничения продлятся ориентировочно до 18 сентября.

На ул. Ленина на участке от ул. Карла Маркса до пр. Победы ведутся работы по обустройству ливневой канализации, устройству смотровых колодцев и прокладке труб. Работы стартовали от перекрестка Ленина-Победы в сторону ул. Поповича. До конца лета дорожники будут перекрывать 50-метровые фрагменты, объезд организован по оставшимся полосам.

Продолжается капитальный ремонт ул. Фабричной на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. Объезд осуществляется по улицам Детской и Горной. Срок окончания капитального ремонта согласно контракту - 1 сентября.

В связи со строительством детской поликлиники до 27 октября закрыт участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.

Для работ по линии Сахалинской коммунальной компании с 19 по 21 августа включительно на ул. Физкультурной в районе пересечения с ул. Пограничной, в районе дома №15 (сквозного проезда не будет; объезд - по улицам Пограничной и Емельянова). Время перекрытий - с 09.00 первого дня до 17.00 последнего указанного. Если ремонтные работы удастся завершить раньше запланированного, об этом будет сообщено дополнительно.

Участок ул. Бумажной в районе дома 20А/1 будет закрыт для проезда с вечера 28 августа до утра 31 августа. Ограничение проезда вводится в связи с ремонтом инженерных сетей.

По информации управления Сахалинавтодор, на участке автомобильной дороги юго-западный объезд Южно-Сахалинска на км 4+797 ведутся работы по ремонту моста через реку Сусуя. Проезд может быть затруднен, движение по одной полосе. Работы планируют завершить до конца августа.

Автомобилистов просят учитывать информацию о данных ограничениях при составлении маршрутов передвижения.