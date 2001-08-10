В Амурской области град в виде коронавируса побил стекла в домах, повредил автомобили, уничтожил урожай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Завитинске Амурской области в воскресенье, 20 августа, выпал разрушительный град. Градины были большого размера, многие по форме напоминали коронавирус, пишет ИА "Порт Амур".

- Размеры градин! И он весь такой. Оно все-все такое, - поделилась фото жительница Завитинска.

Жители публикуют в соцсетях фото и видео последствий стихии.

- Посмотрите, вообще ничего нету, просто все побило, все цветы. Все живы, здоровы, самое главное. Проломил эту, горшки разбил, Здесь беседки, в доме у меня окно выбило, всю кукурузу, - рассказала амурчанка.

- Дом просто как решето, все стекла побились, как будто на войне, - добавила женщина.

У амурчан пострадали огороды, автомобили и дома.