09:45, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Упитанные котята-леопарды попали в фотоловушку в Приморье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Упитанные котята дальневосточной леопардессы Грации попали в фотоловушку, сообщает «Приморье 24» со ссылкой на сайт ФГБУ «Земля леопарда».
«За свою жизнь мать-героиня произвела на свет уже десять пятнистых созданий», - рассказали сотрудники национального парка.
Кто знает, возможно, скоро уже и потомство Грации будет радовать нас своими снимками с выводком.
«Подняла на лапы. Какие упитанные детки», - восхищаются приморцы.
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