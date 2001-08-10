Тихоокеанское
информационное агентство
22 Августа 2023
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09:45, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Упитанные котята-леопарды попали в фотоловушку в Приморье

Упитанные котята-леопарды попали в фотоловушку в Приморье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Упитанные котята дальневосточной леопардессы Грации попали в фотоловушку, сообщает «Приморье 24» со ссылкой на сайт ФГБУ «Земля леопарда».

«За свою жизнь мать-героиня произвела на свет уже десять пятнистых созданий», - рассказали сотрудники национального парка.

Кто знает, возможно, скоро уже и потомство Грации будет радовать нас своими снимками с выводком.

«Подняла на лапы. Какие упитанные детки», - восхищаются приморцы.

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