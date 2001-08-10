Новый уровень: как кампус СахалинTech изменит систему образования в островном регионе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине заложили фундамент кампуса мирового уровня СахалинTech. Это один из лучших в России научно-образовательных центров. Его построят в рамах нацпроекта «Наука и университеты». Подробнее - в материале ниже.

Инвестиции в будущее

Проект кампуса власти разработали своими силами, а уже потом вывели его на федеральный уровень. По словам губернаторам Валерия Лимаренко, местные жители должны иметь возможность получить лучшее образование, не выезжая за пределы родного края.

Федеральное финансирование удалось получить не сразу. Но власти были настроены решительно. В итоге область вошла в отдельный трек программы «Приоритет 2030. Дальний Восток». Сахалин станет первым в стране, где подобный научный центр построят в такие короткие сроки.

Первый замруководителя АП РФ Сергей Кириенко лично прибыл на церемонию закладки фундамента нового кампуса и отметил, что основное богатство ДФО — это люди, поэтому необходимо инвестировать в образование. Это будущее всего региона и новая степень в развитии и совершенствовании.

Возведение кампуса продлится три года. Завершить все работы планируется в 2026 году. Площадь нового объекта составит 86 тыс.кв.м. В кампусе появятся не только аудитории для занятий, но и лаборатории, технопарк, музей археологии и многое другое. Все процессы внутри будут цифровизированы.

Недалеко от кампуса разместится студенческий городок с тремя общежитиями на 1,5 тыс.человек. Там смогут жить как студенты, так и преподавательский состав вуза. Продумана и инфраструктура территории. Помимо кафе и столовой там разместят фитнес-центр и спортивную площадку, чтобы ребята смогли организовать свой досуг.

Образовательная программа

Пока идет строительство самого здания, власти уже занялись разработкой программы обучения. Некоторые проекты уже начали испытывать в рамках СахГУ.

Сейчас на Сахалине готовят специалистов в политехнических сферах, сельском хозяйстве и рыболовстве. Качество обучения по этим специальностям высоко оценено далеко за пределами региона.

По словам и.о.ректора вуза Александра Самардака, в СахГУ создается учебно-научные лаборатории, которые откликаются на вызовы времени. Среди них аквабиотехнология, марикультура, строительные технологии и материалы, энергетика.

Вместе с сотрудниками Сбера в вузе разрабатывают молодежные лаборатории — «Управление регионом на основе данных и искусственного интеллекта», «Технологии VR&AR в инженерии и строительстве» и «Энергоэффективные технологии».

В климатическом центре идет работа над разработкой метода поглощения углерода морскими водорослями и моллюсками, а в «Биотехнопарке» изучают разведение морских биоресурсов. Также вуз закончил разработку стратегии развития Восточного водородного кластера. Одной из его частей будет водородный полигон.

Недавно в вузе открыли военно-учебный центр. Там участники специальной-военной операции смогут проходить обучения для работы в общеобразовательных учебных заведениях в качестве преподавателей основ начальной военной подготовки.

В рамках программы «Школа — театр — вуз» в СахГУ открыли новую программу высшего образования «Педагог дополнительного образования: театральная деятельность и медиакоммуникации».

А в новом корпусе будут изучать фиджитал-спорт, который объединяет классический спорт и цифровые технологии.

Все начинается со школы

В этом году на Сахалине заработал проект «500 школьников», в котором ученики старших классов смогут получать знания по математике, информатике, химии и биологии от преподавателей вуза. Это поможет ребятам лучше подготовиться к ЕГЭ. Планируется, что именно участники проекта станут золотым кадровым резервом кампуса СахалинTech.

Благодаря строительству кампуса образовательная среда в регионе выйдет на абсолютно другой современный мировой уровень. Школьники по достоинству оценят новые возможности и продолжат жить и работать в пределах родного края. А отток молодежи, наконец, остановится, что существенно повлияет на развитие экономики всей области.