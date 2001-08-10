Движение транспорта по пер. Озерному в Южно-Сахалинске временно будет двусторонним

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новая схема организации дорожного движения по пер. Озерному начнет действовать с 19 августа. Изменения связаны с закрытием сквозного проезда на участке ул. Фабричной от пер. Озерного до ул. Комсомольской, где приступают капитальному ремонту, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Предстоящей ночью с 21.00 18 августа до утра 19 августа специалисты завода им. Федотова выполнят работы по нанесению разметки, установке знаков и др. для обеспечения организации двустороннего движения.

Двустороннее движение будет действовать до окончания капремонта, который планируется завершить в конце сентября.