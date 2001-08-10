Тихоокеанское
информационное агентство
18 Августа 2023
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15:31, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске пройдет горячая линия по вопросу выдачи разрешений на организацию ярмарок

В Южно-Сахалинске пройдет горячая линия по вопросу выдачи разрешений на организацию ярмарок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска проконсультируют горожан по вопросу получения в электронном виде муниципальной услуги "Выдача разрешений на организацию ярмарок", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки от южносахалинцев будут приниматься 21 августа с 09.00 до 12.00 по телефону: 300-737 (добавочный номер 3).

Кроме того, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в департаменте (г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, каб. 411) можно подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт.

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