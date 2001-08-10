В Южно-Сахалинске обновили автобусы на маршруте №104

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается обновление городских автобусов. В рамках транспортной реформы 6 новых газомоторных автобусов частного перевозчика вышли на маршрут №104, связывающий центральную часть Южно-Сахалинска с планировочным районом Дальнее, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал директор Центра управления городской мобильностью Александр Попов, транспортные средства 2023 года, оборудованы камерами видеонаблюдения, бескондукторной системой оплаты проезда, кондиционерами и имеют 9 отопительных приборов для комфорта пассажиров в зимнее время. Автобусы более вместительны и соответствуют всем современным требованиям.

- В начале сентября на маршрут №104 добавят еще одну единицу и линию будет обслуживать 7 новых автобусов. Затем изменится и расписание так, чтобы у пассажиров, следующих в Дальнее, была возможность уехать и после 23 часов, - отметил Александр Попов.

Кроме этого, осенью запланировано обновление пассажирского состава для маршрутов №28 и 45, которые также приобрели частные перевозчики, обслуживающие эти направления.

Напомним, мероприятия по модернизации транспортной инфраструктуры Южно-Сахалинска находятся на личном контроле мэра Сергея Надсадина и поддержаны губернатором островного региона Валерием Лимаренко.