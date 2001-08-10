40 тысяч жителей Южно-Сахалинска прошли диспансеризацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года 40 тысяч горожан прошли бесплатное медицинское обследование в рамках диспансеризации. Такая возможность предоставляется всем жителям старше 18 лет. После 40 лет профилактический медосмотр проводится ежегодно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Врачи призывают южносахалинцев позаботиться о своем здоровье. Диспансеризация – эффективный инструмент для раннего выявления заболеваний. Чтобы обследоваться необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Для быстрого оформления направлений и талонов в медучреждениях Южно-Сахалинска действуют кабинеты диспансеризации. Также записаться можно по телефону: 1-300.

Напомним, на первом этапе диспансеризации, кроме анкетирования пациент проходит исследования: антропометрию, определение индекса массы тела, измерение артериального давления, клинико-лабораторные анализы, флюорографию, электрокардиографию, маммографию (для женщин старше 40 лет или по показаниям), а также осмотр и консультация терапевта.

Данная диагностика направлена на выявление патологий для здоровья в различных системах организма. Главная задача диспансеризации – снижение рисков развития хронических заболеваний и принятия мер по их предотвращению.

Отметим, в Южно-Сахалинске для удобства трудовых коллективов существует возможность пройти диспансеризацию организованно. Для этого необходимо обратиться в департамент социальной политики по телефону: 312-710 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Подробная информации о диспансеризации размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.