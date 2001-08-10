Бойцы из Тымовского и Корсаковского районов пообщались с родственниками по телемосту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Участники специальной военной операции, призванные из Сахалинской области, пообщались по видеосвязи с женами и родителями. Это уже девятый телемост между островом и Донецкой Народной Республикой, организованный силами правительства Сахалинской области и муниципалитетов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Большинство бойцов волновали бытовые вопросы. Они интересовались у близких, как обстановка дома и дела у близких и родственников, но больше всего они были рады самой возможности увидеть и поговорить со своими родными людьми.
Так, рядовой Олег из Тымовского района первым делом спросил у мамы, завершила ли она строительство дома.
– Стройка еще идет, осталось совсем немного. Думаю, на выходных уже доделают. Все у нас хорошо, были на горячих ключах. Скоро собираемся поехать на рыбалку. Очень ждем тебя дома, – ответила мама военнослужащего.
– У меня тоже все нормально. Даже катался здесь на мотоцикле. Ты не смотри, что я грустный, у меня все хорошо. Просто сегодня рано встал, ездили работать. Люблю вас, бабушке привет передавай, – рассказал боец.
Владимиру из Тымовского городского округа удалось пообщаться с сестрой.
– Вова, большой тебе от всех привет! Очень тебя люблю, родной, – сказала островитянка.
Военнослужащий Сергей из Корсаковского района узнал от родственников, что скоро в его городском округе будет праздник.
– У нас на этих выходных «Крылья Сахалина» будут. Жаль, ты далеко. Так бы сходили. У нас все хорошо. Только погода слишком непостоянная – то дождь, то солнце. Я вот сейчас в отпуске. Неделю отдохнул – уже скучно, хочется на работу, – рассказал родственник.
– Всем привет передавайте! Люблю, целую, скучаю, – ответил сахалинец.
В ходе телемоста с мамой также смог пообщаться другой боец из Корсакова – Евгений.
Напомним, с просьбой организовать такое общение к губернатору Валерию Лимаренко обратились родственники сахалинских защитников из регионального Комитета семей воинов Отечества. Глава области поддержал предложение и поручил сделать практику регулярной.
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