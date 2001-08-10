Тихоокеанское
информационное агентство
18 Августа 2023
Сейчас 19:32
93,75|102,18|66,91
Движение транспорта по пер. Озерному в Южно-Сахалинске временно будет двусторонним
14:09, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине началась подготовка боевых групп на автомобилях повышенной проходимости

На Сахалине началась подготовка боевых групп на автомобилях повышенной проходимости

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) "Успеновский" началась подготовка мобильных боевых групп по уничтожению бронированной техники и огневых точек "противника", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

С помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), проводится разведка местности и на специально подготовленных автомобилях повышенной проходимости, боевые группы, вооружённые ручными противотанковыми гранатомётами РПГ-7В, крупнокалиберными пулемётами и переносными противотанковыми ракетными комплексами, выдвигаются на указанные огневые позиции, где выполняют уничтожение огневых точек и бронированную технику «противника».

Помимо этого, добровольцы, заключившие контракт с Минобороны России, отрабатывают тактические действия, меняя при этом позиции для стрельбы, а после выполнения задачи, боевая группа уходит в безопасную зону для пополнения боекомплекта.

Практические действия с военнослужащими и добровольцами на полигонах округа проходят под руководством опытных офицеров - участников специальной военной операции.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?