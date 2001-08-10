Военнослужащие на Сахалине учатся оказывать первую медицинскую помощь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) «Троицкий» военнослужащими мотострелковых подразделений ежедневно проходят занятия по тактической медицине, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне, где проходят боевую подготовку военнослужащие ВВО, волонтёры совместно с медицинскими специалистами помогают освоить бойцам методики и способы оказания первой медицинской помощи в полевых условиях.

На специальном манекене-тренажере в полный человеческий рост мотострелки отрабатывают навыки оказания первой медицинской помощи. Обучающиеся могут поворачивать голову и сгибать конечности муляжа, останавливать кровотечения с помощью кровоостанавливающих жгутов и бандажей. Также, военнослужащие осваивают способы эвакуации раненного под огнём «противника».

Отдельной темой занятий является применение в полевых условиях подручных средств для оказания первой медицинской помощи.

Главной целью занятий является освоение личным составом подразделений методики оказания первой медицинской помощи. Кроме базовых знаний и навыков, инструктора делают уклон на изучение добровольцами различных способов эвакуации под огнём «противника».