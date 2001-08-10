Военнослужащие на Сахалине учатся оказывать первую медицинскую помощь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) «Троицкий» военнослужащими мотострелковых подразделений ежедневно проходят занятия по тактической медицине, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
На полигоне, где проходят боевую подготовку военнослужащие ВВО, волонтёры совместно с медицинскими специалистами помогают освоить бойцам методики и способы оказания первой медицинской помощи в полевых условиях.
На специальном манекене-тренажере в полный человеческий рост мотострелки отрабатывают навыки оказания первой медицинской помощи. Обучающиеся могут поворачивать голову и сгибать конечности муляжа, останавливать кровотечения с помощью кровоостанавливающих жгутов и бандажей. Также, военнослужащие осваивают способы эвакуации раненного под огнём «противника».
Отдельной темой занятий является применение в полевых условиях подручных средств для оказания первой медицинской помощи.
Главной целью занятий является освоение личным составом подразделений методики оказания первой медицинской помощи. Кроме базовых знаний и навыков, инструктора делают уклон на изучение добровольцами различных способов эвакуации под огнём «противника».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:14 Сегодня В Сахалинской области заменят десятки километров сетей тепло- и водоснабжения
10:54 Сегодня Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести свежую горбушу
09:25 Сегодня В Александровске-Сахалинском трое пожарных потушили горящий диван
09:04 Сегодня На Сахалине "Единая Россия" устроила праздник для постояльцев психоневрологического интерната
16:48 11 Августа Житель Южно-Сахалинска ездил воровать в Долинск
16:25 11 Августа "Доступная рыба": как на Сахалине и Курилах реализуется программа продажи горбуши по низким ценам
14:30 11 Августа 10 процентов трудоспособного населения Сахалинской области работают в строительстве
14:41 14 Августа На Сахалине выбирают самую вкусную горбушу в масле
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
11:28 26 Июля В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
16:39 27 Июля В Южно-Сахалинске продолжают появляться новые автобусные остановки
15:57 7 Августа В Южно-Сахалинске запустили самый современный на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс
Выбор редакции
- 15:26 Вчера День рождения Южно-Сахалинска будут отмечать восемь дней
- 11:13 15 Августа Южносахалинцев приглашают на бесплатный мастер-класс по дыхательным гимнастикам
- 14:41 14 Августа На Сахалине выбирают самую вкусную горбушу в масле
- 09:38 11 Августа Сахалинцы и курильчане смогут приобрести качественный уголь и получить компенсацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?