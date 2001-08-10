Тихоокеанское
информационное агентство
18 Августа 2023
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13:02, | Новости общества Сахалина и Курил

Свежую горбушу 18 августа можно приобрести около ТЦ "Янтарь" в Южно-Сахалинске

Свежую горбушу 18 августа можно приобрести около ТЦ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Свежую горбушу 18 августа также можно приобрести около ТЦ "Янтарь", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля будет осуществляться с 13.30 на площадке по адресу: пр. Мира, 229. Реализует рыбу ООО «Янтарное».

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