Более 50 рюкзаков и наборов канцелярии собрали для школьников в ходе проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается реализация проекта "Сопричастность", сейчас в его рамках ведется сбор школьных принадлежностей к 1 сентября семьям, которым нужна помощь, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Пункт сбора развернут в штабе общественной поддержки. К акции, которая продлится до конца августа, могут присоединиться все желающие. Свой вклад внес и депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Сергей Шаров:

- "Сопричастность" - главный проект в нашем регионе, который инициировал губернатор Валерий Лимаренко и поддержал мэр островной столицы Сергей Надсадин. Отрадно, что к нему подключаются все больше неравнодушных людей. В преддверии 1 сентября мы с единомышленниками покупаем школьные принадлежности и передаем семьям, которые в этом нуждаются. Важно, что помощь - адресная, очень приятно видеть радость на лице ребенка, когда вручаешь рюкзак со всем необходимым. Помощь направлена не только на южно-сахалинские семьи, но и на школьников Донбасса.

Отметим, в штабе общественной поддержки собрали свыше 50 наборов, около 20 из них уже вручили южно-сахалинским школьникам. 30 рюкзаков в ближайшее время отправят в Донецкую Народную Республику.

Южносахалинцы, которые хотят присоединиться к акции, могут приносить канцелярию в штаб общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1. Получить подробную информацию о проекте "Сопричастность" можно по телефону горячей линии 8-924-881-68-01 ежедневно с 9.00 до 19.00.

Также в Южно-Сахалинске продолжается благотворительная акция, инициированная Центром молодежных инициатив - "Помоги собраться в школу".

Корзины добра для сбора школьных принадлежностей расположены в семи точках островной столицы:

- торговый дом "Амикс" (ул. Пуркаева, 110);

- магазин "Амикс" (Компроспект, 49);

- торговый зал "ZIGZAG" (ул. Емельянова, 14, 1 этаж);

- торговый дом "Школьник" (пр. Мира, 19, склад 33);

- магазин "КанцПлюс" (пр. Мира, 19, склад 1);

- администрация Южно-Сахалинска (ул. Ленина, 173);

- здание городской думы (ул. Ленина, 252).

28 августа волонтеры передадут собранные вещи нуждающимся семьям. Благотворительная акция "Помоги собраться в школу" проходит в Южно-Сахалинске в одиннадцатый раз.