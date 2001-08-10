Южносахалинцев и гостей города приглашают 19 августа на тематическую ярмарку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие состоится завтра, 19 августа, на торговой площадке около ТЦ "Дом торговли" по адресу: пр. Мира, 106А. Ярмарка начнется в 10.00 и продлится до 15.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На ярмарке ведущие пчеловодческие хозяйства Сахалинской области и Приморского края представят мед натуральный, орехи в меду, крем-мед с ягодами и орехами, подарочные медовые наборы и прочую продукцию пчеловодства.

Кроме того, посетители смогут приобрести продукцию местных производителей: АО "Мерси Агро Сахалин", АО "Молочный комбинат "Южно-Сахалинский", АО "Птицефабрика "Островная", ООО "Курильский берег", ООО "Восток Трейд Компани", ИП Можайский О.В., АО "Совхоз "Корсаковский".

В ассортименте будет представлена рыба, мясо, яйцо, молоко, молочная продукция, свежая клубника, а также изделия ручной работы от ремесленников.

В 11.00 для посетителей начнутся музыкальная программа с участием творческих коллективов и мастер-классы.