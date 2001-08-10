ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 17 августа розничные клиенты ВТБ могут получить увеличенную доходность по всей линейке вкладов в рублях. Для пенсионеров, которые переведут выплаты в банк, введены улучшенные условия.

"ВТБ очень важно обеспечивать своих клиентов максимально выгодными условиями размещения средств, поэтому мы в рекордно короткие сроки реагируем на внеочередное увеличение ключевой ставки. Новые условия по нашим рублевым депозитам позволят россиянам получить повышенную доходность, что особенно важно в текущей рыночной ситуации. Для тех, кто предпочитает гибко распоряжаться своими средствами, на следующей неделе мы предложим увеличенные ставки по накопительным счетам", - прокомментировала начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.

Она добавила, что повышение ключевой ставки будет способствовать дальнейшему улучшению условий на розничном рынке сбережений. Корректировка доходности составит в среднем 70-80% от размера повышения ключевой ставки. Наиболее привлекательными будут ставки по долгосрочным депозитам, что будет для россиян возможностью зафиксировать максимально выгодные условия на длительный срок.

ВТБ - один из лидеров российского рынка сбережений. С начала года портфель рублевых сбережений физических лиц в банке вырос более чем на 400 млрд руб. и превысил 5 трлн рублей. Во втором полугодии ВТБ рассчитывает на сохранение этой тенденции, прогнозируя дополнительный прирост портфеля минимум в 500 млрд рублей.